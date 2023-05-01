تصدر المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة ترتيب المجموعة الثانية في البطولة العربية الأولى للعبة والتي تستضيفها الكويت حاليا بعد فوز مستحق على نظيره البحريني 61 - 43 وهو الفوز الثالث له تواليا.



وجاء فوز الكويت في البطولة التي تقام على صالة النادي الرياضي الكويتي للمعاقين عن جدارة واستحقاق فيما ضمن المنتخب الاماراتي تأهله لنصف النهائي ضمن المجموعة ذاتها بعد فوزه الكبير على نظيره اللبناني 76 - 21.



وفي منافسات المجموعة الثانية، تمكن منتخب المغرب من تحقيق فوز عريض على حساب الأردن 89 - 30 بعد مباراة من جانب واحد ليضمن تأهله الى نصف النهائي باحتلاله المركز الثاني، في حين أحرز المنتخب المصري انتصارا سهلا على نظيره الفلسطيني 76 - 22 ليتصدر الفائز ترتيب المجموعة.



وبهذه النتائج سيلعب الكويت مع المغرب، ومصر مع الإمارات في نصف النهائي بينما تلعب باقي المنتخبات مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة المصري ايهاب حسنين بمبادرة الاتحاد الكويتي للعبة بتنظيم هذه البطولة للمرة الأولى ما سيعمل على الارتقاء بمستويات المنتخبات العربية في هذه اللعبة.



وقال حسنين إن البطولة تشكل فرصة مهمة لمنتخبي مصر والإمارات اللذين يستعدان لخوض منافسات كأس العالم بالإمارات في يونيو المقبل، مشيدا بالتنظيم الاحترافي للجنة المنظمة للبطولة.