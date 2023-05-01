أكد رئيس جمعية الشامية والشويخ التعاونية خالد الدرباس، أن مجلس الإدارة قرر توزيع 12% أرباحا على المساهمين في نهاية السنة المالية لعام 2022.



وقال الدرباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، إن المجلس قدم في التقرير السنوي أهم أعمال وأنشطة الجمعية وأهم الإنجازات خلال السنة المالية، والتي تتلمسون بأنفسكم نتائجها من خلال ترددكم على الجمعية وتعاملكم معها.



ولفت إلى استمرار مجلس الإدارة وتضافر جهود الإدارة التنفيذية والعاملين في بذل العطاء المتواصل حتى تحققت هذه الأهداف التي من أجلها أنشئت الجمعية، حيث إن ذلك لا يمثل نهاية طموحاتنا، بل هو بداية مرحلة جديدة من العمل المستمر لتحقيق مزيد من المكاسب والإنجازات ومواصلة المسيرة المباركة. وذكر أن الحفاظ على النجاح أصعب بكثير من الوصول إليه، وكان هاجسنا دائما الاستمرار في المحافظة على سمعة الجمعية ومكانتها الرائدة، وفي الوقت نفسه تطوير كل الإمكانيات التي تتمتع وتتميز بها الجمعية لنواجه التحديات التسويقية، ومن أهم هذه التحديات المنافسة الكبيرة والشريفة بين الأسواق التجارية.