أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مطلق أبورقبة أمس أهمية تسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية للدولة المتعلقة بإنتاج ما لا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية ليكون من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.



جاء ذلك بحسب بيان صحافي لوزارة الكهرباء خلال اجتماع الوزير أبورقبة مع المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة بالوزارة، وتناول البحث موضوعات الطاقة المتجددة في الكويت والمشاريع الحالية والمستقبلية للجهات الحكومية وطريقة تنفيذها ومتابعتها.



وقال البيان إن الاجتماع ركز على تحقيق مدونة حفظ الطاقة لإنتاج 10% من استهلاك مبنى الوزارة للطاقة الكهربائية ليكون من الطاقة المتجددة، كما تمت مناقشة إنشاء وحدة تنظيمية في الوزارة تتولى الأعمال والمهام والمشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة.



وذكر أن من مهام هذه الوحدة إعداد التقارير الدورية والتواصل والتنسيق مع قطاعات الوزارة، إضافة إلى وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية للمعدات المتعلقة بالطاقة المتجددة ووضع الشروط المطلوبة للمقاولين في مجال الطاقة المتجددة.



حضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة بالتكليف مها العسعوسي والوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية أحمد الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه هيثم العلي والوكيل المساعد لشبكات التوزيع م.سعد الرشيدي.