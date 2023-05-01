

حقق المنتخب الوطني للجودو ميداليتين برونزيتين في ختام منافسات البطولة الآسيوية المفتوحة التي شهدت مشاركة 27 منتخبا ونظمها الاتحاد الكويتي للجودو على مدى يومين.



وجاءت الميداليتان عبر اللاعب غنام الديكان، الذي حل بالمركز الثالث لمسابقة (تحت 100 كيلو غرام)، وحمد الراشد، الذي نال المركز الثالث لمسابقة الوزن المفتوح (فوق 100 كيلو غرام).



وتوج المنتخب الكوري بلقب البطولة التي شملت اقامة 16 مسابقة لمختلف الأوزان المعتمدة للرجال وللسيدات بعد ان حقق 7 ميداليات ذهبية وفضية واحدة و4 برونزيات.



ونال منتخب كازاخستان المركز الثاني بعد ان حصد ميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات و4 برونزيات، في حين حقق المنتخب العربي التونسي إنجازا طيبا بحصوله على المركز الثالث بحصوله على ميداليتين ذهبيتين.



من جانبه، قال أمين سر الاتحاد الكويتي للعبة أحمد العتيبي عقب الختام، إن البطولة ظهرت بمستوى فني عال، وجاءت معظم نزالاتها بتنافسية كبيرة، مشيدا بفوز اللاعبين الديكان والراشد بالبطولة.



وأضاف أن البطولة شكلت فرصة للاعبي المنتخب الوطني المشاركين لاكتساب الخبرة في ظل تواجد أهم لاعبي اللعبة في آسيا والعالم، معربا عن سعادته بالنجاح التنظيمي والفني للبطولة.