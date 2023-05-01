في سن التاسعة والثمانين، تعيش دولوريس التي تستخدم اسم «دولي برودواي» على تيك توك، «أفضل أيام حياتها» وتشارك مقاطع فيديو طريفة لمتابعيها البالغ عددهم 2.4 مليون. مثلها، ينشر مسنون على المنصة الاجتماعية فيديوهات مضحكة لأنفسهم مزيلين الأفكار المسبقة.



على منصة تيك توك الشهيرة خصوصا بين الجيل زد، تظهر الأميركية دولوريس باولينو بمقاطع فيديو طريفة ترسم الابتسامة على وجه كل من يشاهدها.



لا شيء يوقف هذه «السيدة الكبيرة» اللبقة التي تظهر تارة وهي ترقص على أغاني فرقة «أبا» وتارة تظهر وهي تشرب الكحول في حانات.



وقال سيرج غيران عالم الاجتماع والمتخصص في الشيخوخة لوكالة فرانس برس: «لم يعد للسن اليوم علاقة بما كان عليه في السابق» ومع سقوط الصور النمطية «لم يعد المسنون أشخاصا يحتاجون حصرا إلى الأدوية والهدوء، بل يمكنهم أيضا أن يكونوا في أفضل أحوالهم!».



خصوصا انهم أصبحوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد.



فقد أفاد معهد «بيو» الأميركي للبحوث، أنه في حين كانت نسبة المسنين الأميركيين (فوق 65 عاما) من مستخدمي المنصات الاجتماعية 10% فقط في العام 2010، أصبحت 45% في العام 2021.