كشفت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) أن فرق تفكيك نووي، متخصصة بشكل كبير من أميركا وكوريا الجنوبية، أجرت مؤخرا تدريبات مشتركة في شبه الجزيرة الكورية. ووفقا لخدمة «توزيع المعلومات المرئية الدفاعية لـ «الپنتاغون»، فقد أجرت فرق التفكيك النووي الأميركية بالجيش الأميركي تدريبا مشتركا مع فرق «تحديد الخصائص النووية» الكورية الجنوبية من 20 حتى 24 مارس الماضي، في شبه الجزيرة الكورية، حسب شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية امس.



وأجرت الحليفتان تدريب مركز قيادة «درع الحرية» في الفترة من 13 حتى 23 مارس الماضي و«ممارسة الهبوط البرمائي سانجيانغ» في الفترة من 20 مارس حتى 3 أبريل الماضيين.



وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن تدريب تفكيك نووي مشترك بين الدولتين الحليفتين.



في غضون ذلك، انتقدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بشدة وأصدرت تحذيرا شديد اللهجة ضد الوثائق والخطابات التي صدرت في محادثات القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن مؤخرا.



وبدأ التعليق بانتقاد «إعلان واشنطن»، وهي وثيقة تم توقيعها حول تحديث «الردع الممتد» ضد كوريا الديموقراطية، ووصفه بأنه «نتاج نمطي لسياسة العداء الشديد المناهضة لكوريا الديموقراطية، ويهدف إلى جعل الحرب النووية ضد كوريا الديموقراطية حقيقة واقعة».