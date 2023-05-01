مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



ثمن رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور أداء لاعبي فريقه على الرغم من التعادل مع القادسية سلبيا في قمة مباريات الجولة السادسة من القسم الثالث.



وقال عاشور عقب المباراة: «نشكر لاعبينا الأبطال وأداءهم ومجهودهم خلال المباراة فقد كانوا الأقرب إلى الفوز لولا سوء الحظ في بعض الفرص السانحة»، مضيفا: «لاعبونا تميزوا بالروح والالتزام بالتدريبات وتفكيرهم الإيجابي طوال الأسابيع الماضية وخلال المباراة واضعين نصب أعينهم الفوز ونتمنى أن يتوج تعبهم ومجهودهم الكبير بتحقيق البطولات هذا الموسم فالعربي يطمح إلى تحقيق كل البطولات السانحة والتي ينافس عليها».



وعن أداء الطاقم التحكيمي، قال عاشور: «بدورنا نثق في حكامنا المحليين لكن نطلب منهم أيضا التمتع بالثقة وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح وبمستوى واحد مع الجميع. وكان طاقم المباراة خلال المباراة موفقا واتخذوا القرارات الصحيحة ونتمنى لهم مزيدا من التطور ومزيدا من الحوافز، والأخطاء واردة في عالم كرة القدم، لكن كل ما نطلبه هو عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح».



من جانبه، قال مدرب القادسية محمد إبراهيم: «هاردلك للفريقين على النتيجة لأنهما كانا يبحثان عن الفوز وليس التعادل حتى يواصلا مسيرتهما في الدوري»، مشيرا إلى أن المباراة كانت مفتوحة وأثبتت فعلا أنها مواجهة «ديربي»، والذي شهد العديد من الفرص الخطرة لكلا الفريقين منها إضاعة ضربة جزاء للأخضر تصدى لها بشكل مميز الحارس مبارك الحربي.



وأضاف: «أشكر جميع اللاعبين على المستوى الذي قدموه في هذه المباراة المصيرية لكننا نحتاج الصبر حتى يتحسن حال الفريق بصورة أفضل لأنه من الصعب تحقيق كل شيء كالفوز والأداء خلال تلك الفترة القصيرة لكنني بالمجمل العام راض عن أداء اللاعبين وروحهم العالية حتى الآن».



وأشار إبراهيم إلى أنه بحث عن الفوز والظفر بالنقاط الـ 3 من خلال لعبه بطريقة هجومية لكن فريقه لم يتمكن من تسجيل الأهداف، لافتا إلى أن «الأصفر» سيطوي صفحة الديربي ونتيجتها ليحول تركيزه إلى مواجهة الكويت في نصف نهائي كأس سمو الأمير الأربعاء المقبل والذي يعتبر أحد أهداف النادي هذا الموسم.