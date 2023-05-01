مفرح الشمري



تقديرا للأعمال الخالدة التي قدمها الملحن د.عبدالرب إدريس طوال مسيرته الفنية والتي لا تزال راسخة في وجدان جماهير الوطن العربي، أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن حفل تكريم للفنان القدير د.عبدالرب ادريس في النسخة المقبلة من «موسم الرياض»، وذلك عبر تغريدة في حسابه الرسمي على «تويتر» حيث كتب: «تقرر عمل حفل تكريم للموسيقار السعودي الدكتور عبدالرب ادريس بإذن الله موسم الرياض القادم»، وسيكون التكريم بإشراف هيئة الترفيه وشركة روتانا.



يذكر أن هيئة الترفيه كرمت الموسم الحالي الفنان الراحل طلال مداح من خلال حفل «صوت الأرض» الذي ضم أكثر من 40 نجما عربيا، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر العديد من القنوات الفضائية.