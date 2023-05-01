

القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة ريم سامي عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في المسلسل الكويتي «ماما غنيمة»، واعتبرته تجربة مهمة في مشوارها الفني أكسبتها خبرة ورصيدا جيدا من التعامل الفني.



ويناقش العمل الاجتماعي قضية علاقة زوجة الأب مع أبناء الزوج، من خلال قصة ثلاث فتيات، الأولى من مصر، والثانية من الكويت، والثالثة من السعودية ويدعو إلى ترابط العائلة، وهو من إخراج عبدالرحمن السلمان، تأليف علياء الكاظمي، بطولة أسمهان توفيق وليالي دهراب وفيّ فؤاد من السعودية، ومجموعة من نجوم الخليج.



وعن سبب غيابها عن الدراما المصرية في رمضان، أكدت ريم أنها لم تتلق عرضا مناسبا للظهور في أعمال رمضانية، ولا ترى مبررا أن تشارك في كل أعمال من إخراج شقيقها محمد سامي لأن الفن لا يعرف المجاملة.