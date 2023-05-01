







أعلنت وزارة التعليم العالي عن تقديم دولة قطر عدد (2) مقعد منح دراسية لأبناء دولة الكويت لاستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023/2024 وذلك للالتحاق بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة بحسب نسب القبول التي تحددها كل كلية والقدرة الاستيعابية لها على أن يتم طلب الالتحاق ودفع رسوم التقديم الإلكتروني (200 ريال قطري) عبر الموقع الإلكتروني لجامعة قطر

http://www.qu.edu.qa/ar/students/admission/undergraduate/apply:





فعلى الطلبة استيفاء الشروط المطلوبة من جامعة قطر، علما بأن قبول الطالب المستجد في كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة يكون بصورة تنافسية وأن قبول الطالب للدراسة في الجامعة يعد شرطا اساسيا في الحصول على المنحة الدراسية ولاستكمال اجراءات الضم للمنح تكون كالآتي:



٭ أن يكون كويتي الجنسية.



٭ أن تكون الشهادة الثانوية الأصلية مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة القطرية بدولة الكويت.



٭ ألا يتعدى عمر الطالب المتقدم للبكالوريوس عن (23) سنة.



٭ أن يكون المتقدم غير موظف.



٭ صورتان من جواز السفر.



٭ صورتان من البطاقة المدنية للطالب وولي الأمر.



٭ صورتان من شهادة الميلاد.



٭ لمن يهمه الأمر من التأمينات الاجتماعية توضح أن الطالب غير موظف.



٭ عدد (2) صورة شخصية حديثة بقياس (4×6).



٭ أن يكون التخصص المقبول فيه الطالب أحد التخصصات التي توفرها الوزارة في خطة البعثات السنوية.



وعلى الطلبة الراغبين في التسجيل لدولة قطر مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ومراجعة الوزارة بعد الحصول على القبول من الجامعة وتصديقه من سفارة دولة الكويت في قطر.



وذكرت الوزارة في ملاحظاتها أن قبول الطالب المستجد بكليات جامعة قطر وتخصصاتها يكون قبولا تنافسيا، كما ان قبول الطالب للدراسة في جامعة قطر يعد شرطا اساسيا في الحصول على منحة دراسية.



وأضافت ان فترة التقديم للجامعة للفصل الدراسي خريف 2023/2024 ستكون خلال الفترة من 8 مايو حتى 20 يونيو 2023.



وعلى الطالب متابعة بريده الإلكتروني لأي تعليمات تصله من الجامعة، كما ان اول يوم دراسي في الجامعة سيكون في 27/8/2023.



هذا، وسيتم صرف المخصصات المالية للتخصصات التي توفدها الوزارة فقط.