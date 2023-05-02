تأهل المنتخب الوطني ومنتخب مصر، إلى نهائي النسخة الأولى من البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة والذي أقيم مساء أمس.



وجاء تأهل المنتخب الوطني إلى نهائي البطولة المقامة حاليا في البلاد بعد مباراة حماسية مع شقيقه المغربي انتهت بفوزه بصعوبة بنتيجة (61-57) بعد اللجوء إلى وقت إضافي إثر تعادلهما في الوقت الأصلي 52-52.



وقدم نجوم أزرق المعاقين أجمل مبارياتهم في البطولة وتمكنوا من العودة إلى اللقاء بعد تأخرهم في الربع الثالث ليحسموا المباراة في الوقت الإضافي.



من جانبه، تمكن المنتخب المصري من بلوغ النهائي بعد فوزه الصريح على نظيره الإماراتي 81-49، ليلتقي الإمارات مع نظيره المغربي لتحديد صاحب المركز الثالث.



وفي بقية المباريات الترتيبية، احتل منتخب لبنان المركز السابع بفوزه على الأردن 53-45 ليصبح الخاسر ثامنا، فيما أحرز المنتخب البحريني المركز الخامس بعد فوزه على نظيره الفلسطيني صاحب المركز السادس 53-50.