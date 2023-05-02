وضع بعض القواعد قد يساعد الشخص على أن يصبح ثريا، لكن يحتاج الأمر إلى القليل من الصبر والالتزام لبناء الثروة، وفقا للمليونير العصامي، راميت سيثي، مؤلف كتاب «سأعلمك أن تكون ثريا».



وغالبا ما يعني بناء الثروة تقديم التضحيات واتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية استثمار أموالك ووقتك.



ويرى سيثي، أن وضع بعض الإرشادات سهلة الاتباع لنفسك، يمكن أن يؤدي إلى جعل هذه الاختيارات أسرع ومساعدتك على الالتزام بأهداف بناء ثروتك، وفقا لما ذكره لشبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وقال: «اتخذ جميع القرارات التي يتعين عليك اتخاذها في شهر معين - هل يجب أن أشتري هذا أم لا؟ وهل يجب أن أعيد هذا؟»، ولكنه ينصح بتجميع هذه القرارات ضمن مخطط للقواعد المالية البسيطة التي تجعل اتخاذ القرارات أمرا سهلا».



وينصح بأنه من المهم ملاحظة أن هذه القواعد تحتاج إلى تخصيصها بحيث تنفق على أشياء تهمك حقا أو ضرورية لوضعك.



قاعدة مباشرة: ادخر واستثمر جزءاً من كل الدخل



وإحدى القواعد المالية لـ «سيثي» هي نصيحة مالية شائعة إلى حد ما: ادخر و/ أو استثمر جزءا من جميع أرباحك. ويمكن أن يساعدك جعل هذه إحدى قواعد أموالك في بناء مدخراتك الطارئة والثراء في النهاية - أو تحقيق هدف مالي آخر.



وقال سيثي: «بعض مخططاتي هي قواعد مالية مباشرة مثل ادخار 10%، واستثمار 20%، وهي واضحة جدا»، «يمكنك تعديل الأرقام حسب حالتك الخاصة».



قاعدة مرنة: الإنفاق غير المحدود في فئة واحدة



وقال سيثي: «إحدى قواعدي المالية الشخصية هي الإنفاق غير المحدود على الصحة، وعلى الكتب وعلى مساعدة الغير، إذ تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لي».



وقد تكون قاعدتك الخاصة هي الإنفاق غير المحدود على فصول اللياقة البدنية أو حتى مشروباتك الصباحية إذا كان هذا الأمر حيويا بالنسبة لك، أو إذا كان يجلب لك مزيدا من المتعة أو الراحة في حياتك. وقال سيثي إنه يحجز دائما درجة رجال الأعمال للرحلات التي تزيد مدتها عن 4 ساعات، كمثال آخر.



وأضاف سيثي: «القاعدة ليست مقيدة، إنها في الواقع تمكين». «هل هناك شيء في حياتك لا يمكن قول لا له»، إذا كان الأمر كذلك، فتأكد من قدرتك على تحمل تكاليفه.



ولا يعني ذلك، مراكمة الديون في بطاقة الائتمان الخاصة بك بسبب هذه الأشياء، ولكن عليك توفير مساحة كافية في ميزانيتك لتكون متساهلا مع إنفاقك في فئات معينة.



قاعدة نمط الحياة: تذكر الجانب المالي من القرارات الشخصية



ونوه سيثي، بضرورة تذكر أن قواعدك المالية لا تتعلق فقط بالشؤون المالية. إذ يمكن أن يصبح استثمار وقتك وطاقتك في أنشطة وعلاقات معينة قواعد مالية.



وقال سيثي: الزواج هو أكبر قرار مالي تتخذه على الإطلاق، لذا عليك التفكير فيه جيدا.



وأشار إلى أن إنجاب أطفال واصطحابهم إلى المدرسة يوميا، يمكن النظر إليه ضمن قواعدك المالية، والتي قد تعني ضرورة الحصول على جدول زمني مرن، والحصول على ما يكفي من الدخل للقيام بذلك.