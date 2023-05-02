دعا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الأطراف السودانية كافة إلى توفير ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية والاجتماعية للمتضررين وأسرهم.



جاء ذلك في قرار صادر عن المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية أمس والتي عقدت (عن بعد) بشأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في السودان.



ووافق المجلس على المساهمة بمبلغ 100 ألف دولار للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن الاشتباكات المسلحة في السودان وذلك خصما من بند تخفيف الآثار الاجتماعية للكوارث الوارد في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام المالي 2023.



وكلف المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء مستلزمات الدعم الاجتماعي والإنساني في حدود المبلغ المقرر والعمل على إيصالها للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر السودانية ومع الجهات الأخرى العربية والدولية المعنية.



وشدد على دعم الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والسودان والمنظمات الإنسانية السودانية والدولية لتقديم الدعم الصحي والدوائي والغذائي والرعاية الاجتماعية للمدنيين في مناطق الاشتباكات وللنازحين السودانيين في الولايات المختلفة.



ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم جميع وسائل الدعم الإنسانية والاجتماعية إلى المصابين والمتضررين بالسودان.



وأعرب المجلس عن خالص العزاء لأهالي الضحايا مؤكدا تضامنه مع المصابين والمتضررين لخروجهم بسلام من هذه الأزمة.



كما أكد تضامنه مع الشعب السوداني للحد من التبعات الاجتماعية والإنسانية من جراء الاشتباكات المسلحة معربا عن آماله في إنهاء الوضع الصعب في السودان وعودة الحياة والمرافق الاجتماعية إلى العمل بأفضل الأشكال بما ينعكس إيجابا على المصابين والمتضررين وجميع فئات الشعب السوداني.



وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها أمام الاجتماع أن الكارثة الإنسانية في السودان تتطلب تدخلا سريعا للحد من تبعاتها المتسارعة على الشعب السوداني وكذلك على المقيمين.



وأشارت أبو غزالة إلى أن «أكثر من 60% من المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم مغلقة فيما يعمل 16% فقط وهناك نقص شديد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب» لافتة الى نزوح أكثر من 75 ألفا خلال الأسبوعين الماضيين.