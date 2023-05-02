بشرى شعبان



كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة م.مي البغلي في حديث لتلفزيون الكويت عن الآلية المعتمدة في صرف حصيلة «حملة الغارمين» التي تم تنفيذها مؤخرا، مشيرة الى أن الهدف من حملة «فزعتكم فرحة لهم» تحقيق استفادة أكبر عدد ممكن من الغارمين.



وأوضحت م.البغلي أنه منذ البداية تم تحديد الشروط لسداد ديوان الغارمين عبر إدارة تنفيذ الأحكام المدني وهي أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وان يكون عمره 40 سنة وفوق، وألا يزيد إجمالي مبلغ المديونية عليه على 5000 دينار او أقل ليستفيد منها اكبر عدد ممكن.



وقالت م.البغلي إن عدد المستفيدين 7.693 مواطنا أعمارهم فوق الـ 40 سنة، وقد شملت الفئات المستفيدة الغارمين أصحاب المديونيات من تاريخ 1/1/2013 حتى 15/5/2022، وهي النفقة (الأحوال الشخصية) وقيمتها 2.630.547 دينارا، والإيجارات بقيمة 1.676.249 دينارا، والديون الفردية كانت 1.642.695 دينارا، ودائن شخصية اعتبارية (شركات - باستثناء شركات الاتصالات) 5.491.559 دينارا، موزعين على النفقة 1.713 أسرة، وإيجارات 889 مستفيدا منهم 268 من النساء، و621 رجلا، والديون الفردية 920 مستفيدا، 304 نساء و616 رجلا، دائن شخصية اعتبارية 4.171 مستفيدا منهم 1350 من النساء و2821 رجلا، وقد وصل إجمالي مبلغ التبرعات للحملة 11 مليونا و441 ألفا و51 دينارا.