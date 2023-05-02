

تألق منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات في بطولة كأس لندن التي اختتمت أمس الأول في العاصمة البريطانية، وحقق 12 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات وسط تنافس قوي ومشاركة واسعة من فرق ومنتخبات تمثل دولا متقدمة في اللعبة مثل إستونيا وليتوانيا وفنزويلا والدولة المضيفة بريطانيا.



وجاء الحصاد الكويتي في البطولة عبر البطلات سارة البناي ونبيلة الخرافي وراية القصار وأمينة الكندري وفوزية العبدالكريم ولمار الفودري اللواتي شاركن في منافسات المستوى الأول «A»، إذ حققت سارة البناي (مواليد 2012) ذهبية أداة الصولجان وفضية أداة الطوق وفضية الفردي العام، فيما منحت لجنة الحكام اللاعبة جائزة أفضل أداء في البطولة، في حين أحرزت نبيلة الخرافي (مواليد 2013) ذهبية الأداء بالكرة، كما انتزعت راية القصار (مواليد 2013) ذهبية الأداء الحر، وفضية أداة الطوق، وفضية الفردي العام، وأيضا حصدت أمينة الكندري (مواليد 2013) ذهبية أداة الصولجان وبرونزية الأداء الحر وبرونزية الفردي العام، كما نالت فوزية العبدالكريم (مواليد 2011) فضية أداة الطوق، ولمار الفودري برونزية المسابقة ذاتها والفئة العمرية نفسها.