بيروت ـ ناجي شربل



فرض الحارس الاحتياطي علي السبع، الذي نزل في الدقيقة الأخيرة من مباراة النجمة والعهد، نفسه بطلا للمباراة النهائية لكأس لبنان الـ 49، حيث قاد النجمة إلى الاحتفاظ بلقبه على حساب بطل الدوري، بتصديه لركلتي ترجيح مانحا الفوز لفريقه 4-3 بعد التعادل سلبا في الوقت الأصلي.

وبذلك، أحرز النجمة لقبه السابع حارما العهد من لقب سابع وأيضا من تحقيق الثنائية الرابعة في تاريخه بعدما توج بلقب الدوري في وقت سابق للمرة التاسعة.

وجاءت المباراة متوازنة مع أفضلية نسبية للعهد الذي كان الطرف الأخطر، فيما اعتمد الفريق «النبيذي» على المرتدات دون خطورة تذكر، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث أشرك مدرب النجمة الحارس المتخصص علي السبع، فتصدى لركلة العهد الأولى من محمد حيدر والخامسة من الاسكتلندي لي إروين، بينما سجل لبطل الدوري كل من نور منصور وجورج ملكي وعلي الحاج، فيما سجل للنجمة البرازيلي جيفينيو والبرتغالي فيتور باراتا وحسن كوراني ومهدي الزين.