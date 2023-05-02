دارين العلي



أكدت الهيئة العامة للبيئة سمية بذور نبتة «الداتورا» البرية والتي تكثر في البيئة البرية الكويتية وعلى الارصفة وتنمو طبيعيا بعد موسم الامطار. وأضافت الهيئة، بعد الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول زراعة هذه النبتة التي تنتج ثمرة مخدرة، انها اصدرت منذ العام 2019 بيانا حذرت فيه المواطنين والمقيمين من الاقتراب من هذه النبتة او تناولها بسبب سمية البذور.



واشارت الهيئة الى ان هذه النبتة تنمو بشكل طبيعي على ارصفة الشوارع وفي الحدائق بعد موسم هطول الامطار، وهي نوع من النباتات البرية المنتشرة في البيئة الكويتية.



ولفتت الى انها نبات مشابه لنبتة البامية وهي من النباتات العشبية الحولية وتنتمي للفصيلة الباذنجانية ويبلغ ارتفاعها من 30 الى 150 سم وتزهر بأزهار كبيرة بيضاء.



وأوضحت ان هذه النبتة تستخدم احيانا في الطب الشعبي كمسكن ومخفف للألم.