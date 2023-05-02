أكد الاتحاد العام لعمال الكويت أن الحركة النقابية العمالية الكويتية والطبقة العاملة تحتفل بيوم العمال العالمي في الأول من مايو، وأمامها تحديات عديدة في مختلف المستويات النقابية والعمالية والشعبية تحتاج لتوحيد جميع الجهود والعمل المشترك من أجل النهوض والارتقاء بجميع مجالات العمل وقطاعاته.



وقال في بيان له بمناسبة يوم العمال العالمي الأول من مايو إن الاتحاد يشاهد ويراقب المشهد الحالي في الدولة، ويؤكد على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وأكد الاتحاد ضرورة العمل لإيجاد الحلول السريعة للقضايا المهمة، وفي مقدمتها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، عبر تطوير المنظومة الصحية والإسراع في حل القضية الإسكانية والتركيبة السكانية، ومواجهة الغلاء المعيشي ومكافحة البطالة، وتشغيل اليد العاملة الكويتية وجذب الشركات العالمية للمساهمة في عملية التنمية والبناء، والقضاء على الفساد بكل صوره، والمحافظة على الأموال العامة وضرورة إصلاح سوق العمل، وحماية الطبقة العاملة الكويتية والمهاجرة وإلغاء نظام الكفيل وإيجاد نظام جديد يكفل الحقوق والمكتسبات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين ومواجهة أنماط العمل الجديدة وتحقيق العمل اللائق واحترام الحقوق والحريات النقابية.



وأكد الاتحاد الموقف الثابت والراسخ بالالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.