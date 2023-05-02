عمال القطاع النفطي ضربوا أروع الأمثلة في التفاني وحب الوطن منذ انطلاق القطاع وخلال أزمة «كورونا»



أسامة أبو السعود



هنأ أمين السر في نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عبدالله مطلق الهاجري جموع العاملين بالشركة وعمال الكويت والعالم بمناسبة يوم العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.



وقال الهاجري في تصريح صحافي، إن عمال الكويت، وخاصة عمال القطاع النفطي، ضربوا أروع الأمثلة في التفاني وحب الوطن منذ انطلاق هذا القطاع العملاق أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي.



وشدد الهاجري على أن الغزو العراقي الغاشم أثبت صلابة وقوة عمال القطاع النفطي الذين أعادوا جميع المصافي وخطوط الإنتاج إلى طبيعتها في أيام قليلة رغم الجريمة النكراء بحرق آبار النفط.



كما ضرب عمال القطاع النفطي أروع الأمثلة في حب وطنهم خلال أزمة كورونا التي عصفت بالعالم وعطلت العديد من المصانع والشركات، إلا أن عمال الكويت استمروا في عملهم حبا وتفانيا في خدمة وطنهم.



ودعا الهاجري في يوم العمال، إلى ضرورة تحسين ظروف العمل لعمال الكويت ودعمهم في مختلف القطاعات وخاصة عمال القطاع النفطي وتحقيق المزيد من الفرص لهذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية في البلاد ومصدر الدخل الوطني الأول.



كما طالب الهاجري في ختام تصريحاته بضرورة إقرار الحكومة يوم الأول من مايو من كل عام إجازة رسمية في الكويت أسوة بعمال العالم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة وازدهار أوطانهم.