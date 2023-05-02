أعلنت «ايكيا»، العلامة التجارية الرائدة في الحياة المنزلية، عن افتتاح «ايكيا» الخيران، محطتها الرابعة للالتقاء بعملائها في الكويت.



وتم حفل الافتتاح بحضور كل من مالك وعضو مجلس إدارة شركة الحميضي المحدودة عبدالمحسن الحميضي، وعضو مجلس إدارة شركة الحميضي المحدودة عادل الشمالي، والرئيس التنفيذي لشركة ايكيا الحميضي المحدودة مارينو ماغانتو، بالإضافة إلى لفيف من الضيوف وفي مقدمتهم كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة «تمدين» محمد جاسم المرزوق والرئيس التنفيذي لمجموعة «تمدين» آفيجيت ياداف.



وبهذه المناسبة، قال ماغانتو: أود أن أتقدم بخالص امتناني لجميع أعضاء مجلس إدارتنا ولشركائنا لوجودهم معنا ولدعمهم لنا في جعل هذا اليوم ممكنا، إنه لفخر لنا أن نكون جزءا من خطة التطوير الطموحة الخاصة بمنطقة الخيران، وهي أول تجربة تسوق هايبرد في الكويت، تجمع بين التسوق بأسعار رائعة، ونشاطات ترفيهية، وعروض المأكولات والمشروبات الفريدة من نوعها، مع اطلالة مذهلة على الواجهة البحرية حيث يوجد أكبر مرسى بحري في البلاد.



وأضاف ماغانتو: وسط هذه البيئة الرائعة، «ايكيا الخيران» أيضا مميزة، بل يجب أن أقول إنها استثنائية، حيث توفر حلولا منزلية فريدة من نوعها، بأسعار مذهلة طوال الـ365 يوما في السنة، منتجات مميزة لن تجدونها في أي مكان آخر وبأسعار مخفضة جدا، وعند كل زيارة تقومون بها إلى «ايكيا الخيران» ستستمتعون بمفاجآت وعروض حصرية لا تتكرر، ونعدكم بيوم جميل في كل مرة تزورونا فيها، وبتجربة تسوق لا مثيل لها، لدرجة أنكم سترغبون دائما في العودة لزياراتنا مرة ثانية.



وتابع: ستستمتعون بمذاق طعام ايكيا، وعروض حصرية على المأكولات متوفرة فقط في ايكيا الخيران، مثل سلال المخبوزات اللذيذة والطازجة الخاصة بنا، فيها تشكيلة من الكرواسان بالجبن، والفطائر المحلاة، والخبز الفرنسي الذي يحبه الجميع، بإمكانكم أخذ هذه السلال معكم إلى الشاليه أو القارب، أو مجرد الاستمتاع بها على البحر، وفي عام 1984، عندما افتتحت ايكيا أول معرض لها في الكويت، أعلنت التزامها بأن تكون دائما إلى جانب الناس، منذ ذلك الحين، قطعت شوطا طويلا ونقلت معرضها الأول من منطقة الشويخ إلى مكان أكبر بكثير في الأفنيوز، في أوائل عام 2007 افتتحت ستديو ايكيا للتخطيط والتصميم في 360، في عام 2020 وبعد فترة وجيزة، افتتحت ايكيا العاصمة في العاصمة مول في 2021.



وزاد ماغانتو: نحن هنا للاحتفال معكم بافتتاح ايكيا الخيران المميزة، وهي محطتنا الرابعة للالتقاء بعملائنا في الكويت، والأولى لنا في منطقة الجنوب، ولكنها لن تكون الأخيرة، فكما تعلمون جميعا، سنفتتح قريبا ايكيا في «ذا وير هاوس مول» في منطقة الصباحية، وكلاهما معلمان رئيسيان في خطتنا الاستراتيجية للتوسع في الكويت، تماشيا مع التطورات الحديثة المذهلة التي تشهدها البلاد ورؤيتنا لخلق حياة يومية أفضل للعديد من الناس.



وبين ان من الركائز الأساسية لايكيا عالميا «القدرة على تحمل التكاليف» وهي تعمل على تحسين كفاءة عملياتها بما يمكنها من مواصلة خفض الأسعار بالرغم من التحديات التي تفرضها ظروف الوضع الاقتصادي العالمي الحالية وإنها أحد الالتزامات الرئيسية الطويلة الأمد التي قطعناها على أنفسنا تجاه أهل الكويت، ومع «ايكيا الخيران»، نريد أن نصل إلى مزيد من الناس في الكويت حتى نتمكن من الاستمرار في خفض أسعارنا.



وذكر إن القيم الخاصة بنا لها دور كبير ومهم في استراتيجيتنا الداخلية فنحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا ليكونوا الجيل القادم من القادة والمتخصصين في ايكيا، وذلك من خلال توفير الفرص التي تسمح لهم بالتطور مع ايكيا في الكويت وخارجها، ونتمنى لهم دوام التطور على المدى الطويل، لاسيما بالعمل في شركة ذات ثقافة وقيم قوية، أبرزها المصداقية، والتواضع، والقيادة بالقدوة والعمل الجماعي والحماس، حيث تساهم كل هذه القيم، جنبا إلى جنب مع شغف البيع بالتجزئة وخدمة العملاء، في بناء علامة ايكيا التجارية، علامة تجارية تساند الكثيرين، قريبة من الناس وقادرة على التجدد والابتكار باستمرار.



وختم قائلا: كلي ثقة أن «ايكيا الخيران» ستكون مصدر إلهام وفرح لكل من يزورنا وبوجود زملائنا ذوو الخبرة والمعرفة والشغف، وبفضل أجوائنا الممتعة والملهمة، نأمل أن نقدم لعملائنا تجربة مميزة لا تنسى تجعل يومهم أجمل.