نظّمت مكتبة الجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» يوما مفتوحا، بهدف عرض موارد المكتبة وخدماتها وتقنياتها التي تفيد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كما استضافت على هامش اليوم المفتوح فعالية قسم Campus France بالتعاون مع السفارة الفرنسية في الكويت للانضمام إلى الاحتفال الدولي بشهر الفرانكفونية في مارس الماضي.



وشاركت أستاذة اللغة الفرنسية بالجامعة ليال جابر في المعارض مع العديد من الطلبة الذين التحقوا بدورات اللغة الفرنسية، وقد أتيح للزوار فرصة الاستزادة من المعرفة في اللغة والثقافة الفرنسية والدراسة في فرنسا.



حضر فعالية اليوم المفتوح ناشرو المصادر الأكاديمية وممثلو دور النشر من خلال وكلائهم المحليين في الكويت، مثل نسيج وVirtus، حيث قدموا عروضا توضيحية لاستخدام موارد معينة، وعرضوا أحدث ما يتعلق بقواعد البيانات البحثية والمنتجات التي يقدمونها، كما حضر طلبة الجامعة المنضمون لجمعية الشرف الدولية للغة الإنجليزية Sigma Tau Delta للتحدث إلى الطلبة واختبار معرفتهم في الأدبيات المختلفة.



وتضمنت الفعالية استضافة او عرض روبوت يسمى Furhat، والذي له تعبيرات شبيهة بالإنسان، وقدرات متقدمة من الذكاء الاصطناعي الذي ظهر في محادثته، إذ تفاعل الطلبة مع الروبوت وطرحوا أسئلة عامة ومحددة لخوض تجربة جديدة مميزة من التواصل مع الذكاء الاصطناعي.



وشارك الحاضرون في الألعاب والأنشطة التعليمية التي طورها مختصو المكتبات، وتعلموا عن المصادر الأكاديمية والوعي المعلوماتي ومهارات البحث التي يمكنهم تطبيقها على أبحاثهم، وتأتي هذه الفعالية في إطار تشجيع الجامعة الأمريكية في الكويت لدور المكتبات الأكاديمية في إثراء خبرات الطلبة وتعريفهم بالتكنولوجيا الحديثة.