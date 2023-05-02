دارين العلي



وقّع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مطلق العتيبي قرارات تدوير 8 مديري إدارات في مختلف القطاعات في الوزارة، وجاءت على الشكل التالي:



نقل م.سلطان العنزي من إدارة الفحص وأجهزة القياس في قطاع الخدمات الفنية لإدارة الصيانة في القطاع، ونقل م.ملوح العجمي من إدارة متابعة العقود والصيانة في قطاع خدمات العملاء للعمل إلى إدارة الفحص وأجهزة القياس في قطاع الخدمات الفنية، ونقل م.فلاح السبيعي من إدارة محطات تعبئة المياه في قطاع خدمات العملاء إلى إدارة متابعة العقود والصيانة بالقطاع نفسه، ونقل م.عادل العنزي من إدارة محطة الزور الجنوبية قطاع محطات القوى إلى إدارة التخطيط والمتابعة قطاع الخدمات الفنية، ونقل م.ظاهر السعد من إدارة محطة الشويخ قطاع محطات القوى إلى إدارة محطة الزور الجنوبية، ونقل م.عاقول العنزي من إدارة التصميم في قطاع محطات القوى للعمل في إدارة التصميم والإشراف قطاع الخدمات الفنية،



ونقل مدير إدارة تشغيل وصيانة المنشآت المائية في قطاع تشغيل وصيانة المياه م.نواف المطيري للعمل مديرا لإدارة التصميم في قطاع محطات القوى، ونقل مدير إدارة إنارة الشوارع في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية فيصل العازمي للعمل مديرا لإدارة الرسم الهندسي في قطاع الخدمات الفنية.



من جهة اخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فيصل السميط استقرار الشبكة الكهربائية وعدم وجود أي انقطاع في منطقة الجهراء.



ونفى السميط، في بيان صحافي أمس، صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة عن حدوث انفجار في محولات محطات الوزارة.