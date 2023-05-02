عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني قرارا بنقل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي للعمل مديرا لإدارة الأنشطة التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية اعتبارا من تاريخ صدور القرار، داعيا جميع جهات الاختصاص للعلم والعمل بموجبه.



من جانب آخر، أقام التوجيه الفني للتربية الإسلامية في الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية المعرض العلمي تحت شعار «نسيمات الخزامى» ضمن مسابقة وزارة التربية وذلك بهدف عرض الأفكار العلمية والبحثية وغرس قيمة حفظ النعمة واستثمار الأفكار الإبداعية والابتكارية للمتعلمين في مكتبة الكويت الوطنية.



وقال رئيس مجلس إدارة مبرة البر الخيرية ورئيس مبادرة نعمتي محمد يوسف المزيني إن المعرض خاص بمبتكرات وإبداعات الطلبة والطالبات للمرحلة الثانوية في منطقة العاصمة التعليمية فيما يخص حفظ النعمة وايقاف الهدر وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة التربية، مؤكدا دعم كل جهد يكون في إطار حفظ النعمة وتقليل من الهدر سواء كان تشريعيا أو توعويا أو ميدانيا، موضحا ان شعارنا في مبادرة نعمتي هو حفظها من الزوال، فهي مسؤولية كل فرد في المحافظة على النعمة.



بدورها، ذكرت الموجهة الفنية الأولى لمادة التربية الإسلامية بمنطقة العاصمة التعليمية فاطمة عبدالله الزير انه تم البدء بمسابقة نسيمات الخزامى على مستوى مدارس منطقة العاصمة التعليمية للمرحلة الثانوية بنين وبنات، والفكرة منها هي الابتكار والاستدامة في قيمة حفظ النعمة وكيفية تقليل هدر النعمة بمشاركة توجيه التربية الاسلامية من الناحية الشرعية وتوجيه العلوم لدعم الفكرة العلمية وتوجيه المكتبات لتدريب الطلاب على إقامة بحث علمي متكامل في حفظ النعمة وتوجيه اللغة العربية لتدريب الطلاب على القدرة على الحوار والإقناع والمواجهة أمام الجمهور لطرح افكارهم العلمية.



وأشارت إلى أن التوأمة ما بين التواجيه الأربعة أثبتت نجاحها في هذا المعرض حيث تنافس وعرض أبناؤنا الطلبة الأفكار العلمية والبحثية التي تخدم قيمة حفظ النعمة والتي تقلل من نسبة هدرها، فاليوم كانت المنافسة على مستوى منطقة العاصمة وفي العام القادم ستكون على مستوى الكويت.