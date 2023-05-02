عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني مواعيد الدوام المرن من بين المواعيد التي حددها ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية بواقع 7 ساعات يوميا، وحددها في 3 فترات مختلفة على النحو التالي:



٭ أولا: من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا، وتطبق على:



- قطاع التعليم العام والإدارات التابعة له ـ عموم المناطق التعليمية.



- قطاع التعليم الخاص والنوعي والإدارات التابعة له.



- قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة له.



- قطاع الشؤون المالية والإدارات التابعة له.



٭ ثانيا: من السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا تطبق على:



- قطاع الشؤون القانونية والإدارات التابعة له.



- قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة له.



- قطاع التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة له.



- قطاع البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة له.



٭ ثالثا: من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا تطبق على:



- مكتب وزير التربية، إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، لجنة اليونيسكو، والمجلس الأعلى للتعليم.



- قطاع وكيل الوزارة والإدارات التابعة له.