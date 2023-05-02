يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي التضامن ماهر الشمري، ان الفوز على الجهراء 2-0 أول من امس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور تحديد البقاء والهبوط في دوري «زين» الممتاز سجلهما توني إيدجو في الدقيقة الـ14 والدقيقة الـ50 من ركلة جزاء، يعتبر مهما من الناحية المعنوية، على الرغم من الهبوط الى دوري المظاليم رسميا قبل عدة جولات.



وأضاف الشمري أن «العنيد» يقدم مباريات جيدة لكنه كان يحتاج للتوفيق فقط، مشيرا إلى أنه في لقاء الجهراء السابق كان متقدما 2-0 حتى آخر 6 دقائق، قبل أن يتم احتساب ركلتي جزاء ضدنا وفقدنا الفوز بعد ذلك.



وبين أنه كان حريصا مع اللاعبين على تحقيق الفوز لأن التضامن لا يليق به أن يكون في المركز الأخير، مشيرا إلى انه حذر اللاعبين من المواجهات الفردية مع لاعبين الجهراء كونهم يملكون لاعبين مميزين من الناحية المهارية.



وأوضح الشمري أن «العنيد» يملك مجموعة مميزة من اللاعبين الصاعدين، وسيكونون إضافة لعناصر الخبرة مثل حامد الرشيدي ومحمد القبندي الموسم المقبل. وأفاد الشمري بأنه سيكون هناك اجتماع مع إدارة النادي خلال الأيام المقبلة لوضع النقاط على الحروف، ولن يتم البت في شيء حتى حينها.