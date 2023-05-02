هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة فلحان العتيبي، أن إيجاد صالة دائمة لإقامة مسابقات الاتحاد يعد التحدي الأكبر لمجلس الإدارة الجديد الذي انتخبته الجمعية العمومية للاتحاد بحضور 15 ناديا في اجتماعها مساء أمس الأول بمقر الاتحاد في حولي.



وقد حاز العتيبي تزكية الجمعية العمومية لرئاسة الاتحاد، وكذلك بدر الهملان لأمانة السر، وأنور الكندري لأمانة الصندوق، ورشيد النمران لمنصب أمين الصندوق المساعد، فيما فاز بالانتخاب د.سعود السربل نائبا للرئيس، وعلي الضعيان أمين السر المساعد، وبالعضوية جواد الغريب وأحمد المطيري ونادر بهبهاني.



وشكر العتيبي الجمعية العمومية على ثقتها الغالية بتزكيته للرئاسة، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء مجلس الإدارة في مهمتهم الجديدة. وقال لـ «الأنباء»: «سنحاول قدر استطاعتنا تطوير الطاولة الكويتية خلال السنوات الأربع المقبلة، ولعل الأولوية ستكون في إيجاد صالة دائمة للاتحاد، وبما يمكنه من اقامة المسابقات وتطوير المنتخبات وفق رؤية فنية وخطة إدارية واضحة، وبدعم الأندية سوف نحقق أفضل النتائج».



وذكر أن الجمعية العمومية سارت بيسر وسلاسة، وشهدت أجواء ديموقراطية معتادة في الوسط الرياضي، مضيفا: هناك عدة أفكار ستكون محل بحث مستفيض لتطوير كرة الطاولة في جميع المراحل السنية، لعل من بينها إقامة «دوري ممتاز» للسن العام، بحيث تكون هناك منافسة في الصعود والهبوط، كما سنعمل على إقامة أكثر من 3 بطولات في العام للمراحل السنية لتطويرهم فنيا، ولتكوين قاعدة عريضة للمنتخب.



الشريدة: انتخابات نزيهة



من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطاولة الجديد، متمنيا لهم التوفيق والسداد. وقال لـ «الأنباء»: «تمت كل الإجراءات التي شهدتها الجمعية العمومية بطريقة قانونية، وشافية تامة، وبأجواء ديموقراطية وأخوية بين المتنافسين، وهذا الأمر لا ينطبق على اتحاد كرة الطاولة بل ينسحب على انتخابات جميع الاتحادات، التي ربما تكون ساخنة في بعضها، لكنها بالتأكيد ستفرز كوادر إدارية متميزة قادرة على حمل الأمانة والتطوير».



الفيلكاوي: عمومية وفق اللوائح



من جهته، قال أمين السر العام بنادي اليرموك فؤاد الفيلكاوي لـ «الأنباء»، ان اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة الطاولة جاء إيجابيا، وسارت كل الأمور على خير ما يرام، وبحسب اللوائح والقوانين الرياضية المعمول بها، ونبارك لمجلس الإدارة الجديد، متمنين لهم التوفيق.