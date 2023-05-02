مبارك الخالدي



سادت حالة من الارتياح أوساط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الذي يستعد لمواجهة نظيره كاظمة غدا ضمن نصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير، إذ يولي الجهازان الفني والإداري البطولة الغالية أهمية قصوى كونها من البطولات السانحة للتنافس على التتويج بلقبها.



ويشعر الجهاز الفني لـ «الأخضر» بقيادة البوسني روسمير سفيكو بتفاؤل كبير بعد دخول أغلب اللاعبين تدريبات أمس الأول، حيث أكدت التقارير الطبية سلامة وجاهزية أغلب اللاعبين المصابين وأيضا ممن يعانون الإجهاد والكدمات الخفيفة، ويتقدمهم سيف الحشان، فيما ظل اللاعبان بندر السلامة وفيصل الشيخ خارج الحسابات الفنية لعدم اكتمال مرحلة التأهيل الخاصة بهما، ومن المتوقع أن يخفف الجهاز الفني الحمل التدريبي الليلة تجنبا للإصابات المفاجئة.



وفي جانب آخر، سعي الجهاز الإداري وبتوافق مع مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالعزيز عاشور الى إبعاد اللاعبين عن أجواء بطولة الدوري خصوصا اللقاء الأخير للأخضر مع غريمه القادسية، إذ تم توجيه تركيز اللاعبين نحو بطولة الكأس الغالية. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين إن الاتحاد وضع اللمسات النهائية للانتهاء من كل الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بإقامة نهائي كأس صاحب السمو الأمير المقرر 9 الجاري على ستاد جابر الدولي.



وأثنى الشاهين على المجهودات الكبيرة المبذولة من وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة وكذلك إدارات ولجان الاتحاد وكل الجهات المشاركة لإظهار نهائي أغلى الكؤوس في أفضل صورة، لما تحمله البطولة الغالية من مكانة خاصة لدى الجماهير الرياضية الكويتية قاطبة، متمنيا التوفيق للفرق الأربعة القادسية، والكويت، والعربي وكاظمة المتبارية في نصف النهائي الأربعاء المقبل، متمنيا ظهور المباراتين في أبهى صورة، وبالمستوى الذي يليق باسم البطولة الغالية.



كما وجه الشاهين الدعوة للجماهير الرياضية بمختلف ميولها للاستمتاع بأجواء مباريات الكأس الغالية وضرب أروع الأمثلة في تكريس الروح الرياضية.