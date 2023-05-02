

هادي العنزي



توج فريق الناشئين لكرة السلة بنادي القرين بلقب دوري تحت 17 سنة بعد تغلبه على الكويت 83-82 في المباراة الفاصلة التي جمعتهما أمس الأول، فيما ذهب المركز الثالث الى فريق القادسية. حضر المباراة النهائية وتوج الفريقان بعد نهاية المباراة كل من أمين السر العام لاتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز ورئيس مجلس إدارة نادي القرين عبدالكريم الشحومي ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي.



وقد جاءت المباراة الثالثة بحسب نظام «البلاي اوف» متكافئة ومثيرة في أغلب فتراتها، وتبادل الفريقان الأفضلية في أشواطها الـ 4، لكن التوفيق حالف ناشئي القرين في اللحظات الأخيرة، فيما ذهبت تسديدة أحد لاعبي الكويت بعيدا عن «السلة» في آخر 3 ثوان، ليحسموا النتيجة النهائية للمواجهات الثلاث لمصلحتهم 2-1. وقد حصل لاعب نادي اليرموك أسامة أيوب على لقب هداف الرميات الثلاثية وهداف الدوري، فيما حصل لاعب التضامن جراح العنزي على هداف الرميات الحرة. وقد أبدى عبدالكريم الشحومي سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق، وقال لـ «الأنباء»: «شكرا للاعبي الفريقين على الروح الرياضية العالية التي تحلوا بها طوال المباراة، رغم الندية العالية أثناء المباراة، وقد جاء الفوز باللقب نتيجة لجهود مخلصة من الجهازين الإداري والفني واللاعبين ودعم واهتمام أولياء الأمور، كما أنه يكشف عن وجود قاعدة صلبة لكرة السلة بالنادي ولاعبين سيأخذون طريقهم إلى الفريق الأول لسنوات طوال مستقبلا». ولفت إلى أن مجلس الإدارة سيواصل دعم جميع الفرق المتميزة بالنادي، انطلاقا من السياسة التي يعتمدها بمكافأة المتميز، والأخذ بيد الفريق الذي يحتاج الى عمل مضاعف لتطويره.



ختام الدوري الممتاز



إلى ذلك، يختتم الدوري الممتاز في 7 مساء اليوم بلقاء الكويت والقادسية على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم. ويتصدر «الأبيض» الترتيب العام للدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحل القادسية ثالثا برصيد 15 نقطة، ولن تؤثر نتيجة المباراة على ترتيب الفريقين، وسينطلق الدور نصف النهائي على لقب الدوري بدءا من الخميس المقبل.