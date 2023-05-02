مفرح الشمري



أحمد جوهر، بدأ مشواره الفني عام 1982 وهو أحد خريجي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، قدم العديد من الأعمال التراثية الجميلة التي لاتزال تعرض على شاشة تلفزيون الكويت والقنوات الفضائية لما تحمل بين طياتها من قيم جبل عليها أهل الكويت والخليج ومن هذه الأعمال «طش ورش» و«دلق سهيل» و«العضب» و«المعزب» و«سموم المعزب» وغيرها من أعمال تراثية ويعتبر من الفنانين الذين يحترمون عقلية المشاهد، كما شارك في مسلسل «زمان الاسكافي» ومسرحية «سيف العرب» مع الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا.



وساهم الفنان القدير أحمد جوهر في صناعة نجومية عدد من الفنانين الشباب المتواجدين حاليا في الساحة من خلال الأعمال المسرحية التي قدمها مثل «الحكومة ابخص» و«كامل الدسم» و«طاح مخروش» وغيرها من الاعمال القريبة لقلوب الجماهير الخليجية.



«بوجوهر»، فنان لا يشبهه أحد، همه الأول والأخير تقديم أعمال فنية تتماشى مع عادات وتقاليد مجتمعاتنا الخليجية من خلال الأدوار و«الكركترات» التي يقدمها في التلفزيون أو المسرح او حتى في الاذاعة، منتج سخي لأبعد الحدود وذلك لإعطاء كل عمل تراثي او مسرحي ينتجه حقه شكلا ومضمونا.



لكن «بوجوهر» حاليا في العناية المركزة بمستشفى مبارك ويحتاج «الفزعة» لتكرار دخوله الى المستشفى شهريا لكثرة الأمراض التي يعاني منها امراض القلب وضيق التنفس خصوصا انه اصيب بجلطات من قبل و«عدت على الخير»، حاليا «بوجوهر» في مرحلة حرجة نتيجة هذه الامراض ومطلوب التدخل لإنقاذ حياته وتسهيل علاجه في الخارج لأنه يستحق ذلك بعدما قدم لنا اعمالا فنية مميزة طوال الفترة السابقة.



لذا، نتمنى من وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان يساعده في السفر للخارج للعلاج من هذه الامراض حتى تنتهي معاناته من دخول المستشفى المتكرر..



فهل من مجيب؟!