عبدالحميد الخطيب



كشفت الفنانة القديرة أسمهان توفيق لـ «الأنباء» عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل الدرامي الجديد «ماما غنيمة» والذي جرى تصويره تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته الى جانبها النجمات: ليالي دهراب، فيّ فؤاد، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين المتميزين، والعمل تأليف علياء الكاظمي، إخراج عبدالرحمن السلمان، إنتاج شركة «Eagle Films» للمنتج جمال سنان.



وأضافت توفيق: ما تم نقله بأن أحداث العمل تدور حول قضية «علاقة زوجة الأب مع أبناء الزوج» معلومات غير صحيحة، فالحدوتة تحكي عن الجدة «غنيمة»، التي أقوم بتجسيدها، والتي يتوفى ابنها ويترك لها 3 حفيدات بنات، وكيف تتعامل معهن، فهي لم تكن تعرفهن إلا بعد وفاة ابنها، مستدركة: الحفيدات الثلاث لكل واحدة منهن أم من بلد مختلف، واحدة أمها كويتية وهي ليالي دهراب، والثانية أمها مصرية وتجسدها ريم سامي، والأخيرة والدتها سعودية وتلعب دورها فيّ فؤاد، وتتوالى أحداث شائقة، لافتة الى أن العمل مكون من 8 حلقات فقط.



من جانب آخر، عبرت الفنانة القديرة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حصده مسلسل «مجاريح» خلال عرضه في شهر رمضان، وقالت: الأصداء التي جاءتني من الجمهور جميلة جدا وإيجابية، وهذا لأن الجميع في العمل بذل مجهودا واضحا لكي نصل الى هذا المستوى الذي نال الإعجاب، بداية من النجمة القديرة سعاد عبدالله التي أبدعت في تجسيد شخصيتها، مرورا بباقي الفنانين المشاركين الذين أجادوا في أداء أدوارهم، ومنهم: عبدالإمام عبدالله ونور وهند البلوشي وهنادي الكندري ومحمد الحداد وعبدالله الطراروة وفاطمة الطباخ وميثم بدر وشوق وفهد باسم، وغيرهم، ناهيكم عن القصة التي طرح من خلالها المؤلف جمال سالم مجموعة قضايا تلامس الواقع، وقدمها برؤية مختلفة المخرج عيسى ذياب، متمنية أن تنال أعمالها رضا الجمهور.