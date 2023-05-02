

القاهرة - محمد صلاح



فتحت الفنانة حلا شيحة الباب واسعا لرحيل كل منتقديها من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ضاقت ذرعا بالتعليقات المسيئة، وما وصفته بالغيبة والنميمة، وطلبت منهم أن يتركوها لحالها، والا يشاركوا الناس ظنونهم عنها، ونشرت مجموعة كبيرة من تعليقات ورسائل محبيها لها، وذلك عبر حسابها الرسمي في «انستغرام»، وعلقت: «الحمد لله جمهوري اللي بيحبني وحب الناس نعمة، الأيام دي بقى في ناس على السوشيال ميديا وهما قليلين ببحبوا ينشروا طاقتهم السلبية، ومنتشرين على مواقع التواصل بكلام ملوش أي أساس، ونازلين أحكام وتكهنات، اقروا سيدنا النبي قال إيه عن الغيبة والنميمة، وكفاية اللي مش حابب يبقى على صفحتي يطلع منها ويسكت ويخليه في حاله وخلوا ظنونكم دي لنفسكوا».



وبعدها حرصت حلا على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، وذلك بتوجيه رسالة مؤثرة له ومطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ونشرت صورة تجمعها بالشريف، من خلال خاصية «ستوري»، وعلقت عليها: «في ذكرى ميلاد الأستاذ نور الشريف ممكن ندعيله قبل الغروب، دعوة حلوة توصله وتفرحه، مكنش فيه ولا في أخلاقه ربنا يرحمه».