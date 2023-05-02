قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن أسواق الخليج أنهت تداولات شهر أبريل الماضي عند أعلى مستوياتها المسجلة منذ آخر أسبوع لشهر يناير 2023 بدعم رئيسي من المكاسب المتواصلة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الأخير من الشهر.

وأشار التقرير إلى أن السوق السعودي كانت الأفضل أداء خلال الشهر الماضي بإضافتها مكاسب بنسبة 6.8% تلاها أسواق الإمارات التي شهدت نموا بنسبة 4.1% و3.8% لسوقي دبي وأبوظبي، على التوالي، وفي المرتبة الرابعة جاءت بورصة الكويت بمكاسب.

وساهمت تلك المكاسب، التي تم تسجيلها خلال الشهر، في دعم أداء المؤشر العام للسوق السعودي والذي تمكن من تخطي حاجز 11 ألف نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2022 بفضل المكاسب المستمرة التي نجح في تحقيقها منذ منتصف مارس 2023.

من جهة أخرى، تصدر مؤشر سوق مسقط 30 قائمة المؤشرات الأسوأ أداء لهذا الشهر بتراجع بلغت نسبته 3.0%، تبعه السوق القطري الذي فقد نسبة 0.3% من قيمته في أبريل 2023.

وعلى صعيد بورصة الكويت، قال التقرير إن السوق عادت مجددا لتسجيل المكاسب، حيث ارتفعت المؤشرات الأربعة الرئيسية خلال تداولات شهر أبريل الماضي، وظهرت المكاسب بصفة رئيسية في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

في حين ساهمت الأرباح ربع السنوية القوية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام 2023، خاصة من البنوك الكويتية، في تعزيز تفاؤل المستثمرين خلال الشهر. وتفوق أداء مؤشر السوق الرئيسي على مؤشرات الأسواق الأخرى، إذ نما بنسبة 1.9% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 5.606.4 نقطة.

في حين شهد مؤشر السوق الأول نموا أقل قليلا بنسبة 1.2% على أساس شهري، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.9%. أما بالنسبة لمؤشر السوق العام فقد نجح في تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 1.3% وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 7.142.5 نقطة.

أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، بلغت خسائر مؤشر السوق الأول 2.5%، تبعه مؤشر السوق العام بخسارة 2.1% من قيمته، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.3%. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي هامشيا بنسبة 0.2%.

السوق السعودي

سجل المؤشر العام للسوق السعودية أفضل أداء شهريا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2023. ونجح المؤشر في اختراق الحاجز النفسي البالغ 11 ألف نقطة وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 11.307.77 نقطة محققا مكاسب شهرية بنسبة 6.8%، فيما يعد أعلى مستوى يصله منذ نوفمبر 2022. وكان أداء المؤشر مدعوما بعدد من العوامل المختلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وتزايد ربحية الشركات المدرجة في البورصة السعودية في الربع الأول من العام 2023. وساهم الأداء القوي الذي سجله المؤشر العام هذا الشهر في تعزيز المكاسب المسجلة منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه لتصل إلى 7.9%.

أسواق الإمارات

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 3.8% في أبريل 2023، حيث تعافى جزئيا بعد تراجعه بنسبة 4.2% في مارس 2023. كما يعتبر هذا أيضا أفضل أداء شهريا يشهده المؤشر على مدار الستة أشهر الماضية. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت 7 من أصل 10 مؤشرات قطاعية نموا شهريا، بينما تراجع أداء القطاعات الثلاثة المتبقية خلال الشهر. وعلى صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع العقارات في الصدارة مسجلا نموا بنسبة 15.2%، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 7.887.1 نقطة بما يعكس بصفة رئيسية الأداء القوي لسهمي شركة الدار العقارية وإشراق للاستثمار بنسبة 16.1% و11.2%، على التوالي.

وشهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ثاني أفضل أداء شهريا في أبريل 2023 بنمو بلغت نسبته 4.1%، متعافيا من الخسائر السابقة التي سجلها بنسبة 0.9% خلال مارس 2023 لينهي تداولات أبريل 2023 عند مستوى 3.544.79 نقطة. وجاء الأداء الشهري للمؤشر بدعم من ارتفاع 6 من أصل 8 مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات المالية والعقارية والسلع الاستهلاكية. حيث سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أكبر مكاسب شهرية بنسبة 13.2% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 120.2 نقطة.

بورصة قطر

تراجع أداء بورصة قطر للشهر الثالث على التوالي في أبريل 2023. وأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الشهر عند مستوى 10،181.2 نقطة، متراجعا بنسبة هامشية بلغت 0.3%، بما يتسق إلى حد كبير مع أداء مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم الذي سجل انخفاضا هامشيا بنسبة 0.4% على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3.398.0 نقطة. ومع الانخفاض الذي شهده مؤشر بورصة قطر خلال شهر أبريل 2023 انخفض أداء المؤشر منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه ودخل المنطقة الحمراء بتسجيله خسائر بنسبة 4.7%، في حين كانت خسائر مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم أقل نسبيا بنسبة 1.5%.

سوق البحرين

بعد أن شهد مؤشر بورصة البحرين انخفاضا شهريا بنسبة 2.3% في مارس 2023، تعافى جزئيا بنسبة 0.9% في أبريل 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.904.39 نقطة. أما على صعيد الأداء القطاعي، سجلت 3 من أصل 7 مؤشرات قطاعية مكاسب خلال الشهر. وسجل مؤشر قطاع المواد الأولية، الذي يضم سهما واحدا فقط (ألمنيوم البحرين)، أعلى معدل نمو على مستوى المؤشرات القطاعية بنمو بلغت نسبته 1.9% في أبريل 2023 مما ساهم بصفة رئيسية في دعم أداء النمو الشهري للمؤشر العام.

بورصة عمان

كان مؤشر سوق مسقط 30 هو الأسوأ أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2023، إذ تراجع بنسبة 3.0% على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.718.08 نقطة. أما من حيث الأداء القطاعي، سجل اثنان من أصل ثلاثة مؤشرات قطاعية مكاسب شهرية في أبريل 2023، حيث سجل مؤشر القطاع الصناعي أكبر معدل نمو شهري بنسبة 3.7% في أبريل 2023، إذ أنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 6.296.5 نقطة.