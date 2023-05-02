واصل سهم شركة السيارات الكهربائية الناشئة، «ريفيان أوتوموتيف» تراجعه الذي لا هوادة فيه، ليكشف عن حقيقة مرة تفيد بأن المستثمرين لم تعد لديهم ثقة كبيرة في قدرة الشركة المدعومة من «أمازون» على المنافسة في سوق مزدحم للسيارات الكهربائية.



وتجاوزت القيمة السوقية لشركة ريفيان 150 مليار دولار بعد ظهورها العام لأول مرة في أواخر عام 2021، وحاليا تراجعت القيمة السوقية إلى أقل من 12 مليار دولار بعد هبوط 93% في سعر السهم، مما يعكس عدم وجود أي قيمة تقريبا تتجاوز مخزون الشركة النقدي.



ومثل الشركات الناشئة الأخرى في مجال السيارات الكهربائية، تفتقر «ريفيان» إلى مزايا وفورات التكلفة التي تأتي من الإنتاج على نطاق واسع في وقت تندفع فيه شركات السيارات القديمة بقوة إلى السوق وتضغط تخفيضات أسعار شركة «تسلا» على المنافسين لتحذو حذوها. وقد أصبحت زيادة رأس المال لتمويل هذا النطاق الأكبر صعبة بشكل متزايد مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.



من جانبها، قالت كبيرة مسؤولي الاستثمار في «SPEAR Invest»، إيفانا ديليفسكا: السوق في الوقت الحالي غير مستعد لتخصيص أي قيمة لآفاق نمو ريفيان. وأضافت أن الشركة، التي تبلغ قيمتها النقدية وما في حكمها 11.6 مليار دولار وديون تبلغ 1.6 مليار دولار، «لاتزال بحاجة إلى استثمار عدة مليارات من الدولارات لإثبات نموذج أعمالها.



وبدأ محللو وول ستريت في الابتعاد عن توقعاتهم الصعودية للسهم. وفي الشهر الماضي، خفض توم نارايان المحلل لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس» تصنيفه لأداء القطاع من الأداء المتفوق، مشيرا إلى احتمالات باهتة لهوامش الربح.



وعلى الرغم من هذا لايزال لدى «ريفيا» نحو 13 تصنيفا للشراء، و7 احتفاظ، وتوصيات بالبيع، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ».



وانخفضت توقعات الإيرادات للربع الأول بأكثر من 25% منذ نهاية ديسمبر، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ». ويتوقع المحللون الآن مبيعات تبلغ نحو 650 مليون دولار عندما تقدم الشركة تقاريرها في 9 مايو، بزيادة من 95 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



ويعد الوقت الحالي صعب لبيع شاحنات بيك آب كهربائية باهظة الثمن أو سيارات رياضية متعددة الأغراض مثل تلك التي تصنعها «ريفيان»، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة مما يجعل قروض السيارات أقل جاذبية. ويبدأ سعر شاحنة بيك أب «R1T» التابعة للشركة حاليا من 73000 دولار، مقارنة بإصدار فورد الكهربائي من طراز «F-150» المشهور للغاية والذي يبدأ بنحو 60 ألف دولار.