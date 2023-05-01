أعلنت الهيئة العامة للبيئة انه خلال المسوحات الدورية التي تقوم بها ⁧تمت ملاحظة حالات من المد الأحمر ونفوق أسماك على بعض الشواطئ في جون الكويت من فصيلة أسماك الچم Giant Catfish- Arius thalassinus.



‏وتتعرض البيئة البحرية إلى ضغوطات بيئية منها ما يتسبب بها الاستغلال غير القانوني لبعض مخارج مياه الأمطار لصرف المياه غير المعالجة وغيرها من ملوثات تؤدي إلى إثراء المواد المغذية في البحر، وهذه التغييرات الكيميائية الفيزيائية والبيولوجية تؤدي إلى ازدهار الطحالب المجهرية والتي منها ما قد يتسبب بنفوق الأسماك.



وتجدر الإشارة إلى أن التغيير في درجات الحرارة وازديادها بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من شأنه تغيير الخواص الفيزيائية لمياه البحر وبالتالي تساهم بازدهار الطحالب وكذلك انخفاض الأوكسجين المذاب في الماء.

‏وستقوم الهيئة العامة للبيئة باستكمال المسوحات لتقييم الأوضاع البيئية خلال الأيام القادمة.