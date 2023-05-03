الدوحة - فريد عبدالباقي



اعتمدت لجنة الانتخابات في الاتحاد القطري لكرة القدم ترشح نائب رئيس الاتحاد الحالي جاسم البوعينين لمنصب الرئيس وذلك في الانتخابات المقرر عقدها في الأول من يونيو المقبل خلال الجمعية العمومية المقبلة لاختيار المجلس الذي سيدير الاتحاد للدورة المقبلة الممتدة من العام الحالي 2023 حتى 2027.



وسيكون البوعينين مرشح نادي قطر، الوحيد المتقدم لسباق الرئاسة لخلافة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تولى المنصب منذ العام 2005.



هذا، وستكون الجولة الـ 21 وقبل الأخيرة من الدوري القطري، مفصلية في تحديد بطل المسابقة، والفريق الهابط إلى الدرجة الثانية، وذلك عندما تنطلق اليوم 3 مباريات، حيث ستكون الأنظار شاخصة مساء غد حيث تدور رحى المواجهة المرتقبة بين الدحيل والسد في الـ 9:00 مساء، إذ يكفي الدحيل المتصدر برصيد 48 نقطة، الحصول على نقطة واحدة فقط قبل جولتين من خط النهاية، فيما يحتل السد المركز الثالث برصيد 41 نقطة، في الوقت الذي يترقب العربي الوصيف برصيد 43 نقطة تعثر الدحيل من أجل الاقتراب منه، لاسيما أنه سيلعب في نفس التوقيت أمام الغرافة الذي يحتل المركز الخامس برصيد 32 نقطة.



وفي حسابات الهبوط إلى الدرجة الثانية، تشتعل منافسات اليوم، حيث يلتقي أم صلال (الحادي عشر وقبل الأخير 16 نقطة) مع الشمال (العاشر 17 نقطة) في الـ 9:00 مساء وفي نفس التوقيت يلتقي المرخية (السابع 24 نقطة) مع السيلية (الأخير 12 نقطة) فيما تفتتح الجولة بلقاء الوكرة (الرابع 33 نقطة) مع الريان (التاسع 17 نقطة) في الـ 6:30 مساء وفي ذات التوقيت يلتقي قطر (السادس 32 نقطة) مع الأهلي (الثامن 21 نقطة).