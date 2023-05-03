ثامر السليم



أطلق الاتحاد الكويتي التنموي (غير ربحي) أكبر ملتقى تعليمي لهذا العام بعنوان seniors expo، وهو معرض لمدة يومين 1 و2 الجاري في حديقة الشهيد، للجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الكويت، والذي يعتبر إحدى فعاليات المبادرة الوطنية «نويت أبني الكويت» للتوجيه والإرشاد الطلابي تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، والتي تستقطب بحضور طلبة المدارس الخريجين لدعمهم بتحديد مسارهم الأكاديمي بعد التخرج.



في هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد د.علي دشتي ومؤسس المبادرة الأول من نوعها منذ 2014، ان الفعاليات مستمرة حتى بعد مدة المعرض من خلال ورش عمل تساهم في مساعدة الطلبة على اختيار التخصص الجامعي وفق منهجية وأدوات علمية.



وأشار إلى أن هذه المبادرة ستكون لها مساهمة فعالة لمعالجة ووقاية الخريجين من ظاهرة التعثر والتسرب الدراسي، مما يساهم في بناء جيل ناجح، كما ان المشروع يهدف إلى زرع قيمة الاستثمار في الرأس المال البشري مما ينعكس إيجابا على المجتمع.



وأضاف مؤسس المبادرة أن الفعاليات تساعد الطلاب على بلورة أهدافهم، واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمستقبل أبنائهم الأكاديمي عن طريق الاستفادة من الجهات المشاركة ممثلة بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالكويت، متوجها بالشكر والعرفان لكل من ساهم في هذا الملتقى المميز من رعاية ومشاركة وتنظيم من أفراد ومؤسسات، منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإدارة البعثات الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى رعاية رئيسية من شركة الاتصالات السعودية ورعاية من بنك بوبيان وشركة الخليج للتأمين ومشاركات أكاديمية من الجامعة الأمريكية في الكويت والجامعة الأسترالية والجامعة الدولية الأمريكية والجامعة الدولية ـ الكويت وكلية الكويت التقنية وكلية القانون الكويتية الدولية، والكلية الكندية في الكويت.