الدوحة - فريد عبدالباقي



احتل المحترف القطري في صفوف نادي الجهراء عبدالكريم حسن المركز الثاني لنادي «الفيفا» المئوي لمنتخب قطر، حيث شارك مع منتخب قطر في 133 مباراة، فيما تصدر لاعب نادي السد وقائد منتخب قطر القائمة بخوضه 171 مباراة بقميص «العنابي»، وجاء في المركز الثالث المهاجم المخضرم لنادي قطر سيباستيان سوريا برصيد 123 مباراة، ورابعا لاعب الدحيل كريم بوضياف برصيد 118 مباراة، ولاعب نادي الغرافة السابق بلال محمد جاء خامسا برصيد 114 مباراة.



واحتل لاعب الجيش السابق ومدرب الشمال الحالي وسام رزق المركز السادس برصيد 114 مباراة، ثم لاعب الريان الحالي عبدالعزيز حاتم في المركز السابع برصيد 110 مباريات، ولاعب السد الحالي خوخي بوعلام ثامنا بـ 106 مباريات، ولاعب نادي قطر الحالي إبراهيم ماجد تاسعا برصيد 102 مباراة.