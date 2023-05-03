الهاجري حصدت المركز الأول عن «ذوي الهمم».. والكندري الثاني على المرحلة المتوسطة.. والعجمي الثانية على «الثانوية»



عبدالعزيز الفضلي



استقبلت الوكيلة المساعد للتنمية التربوية والأنشطة رجاء بوعركي مساء أمس في مطار الكويت الدولي بقاعة التشريفات أبناءنا الطلبة المشاركين في المسابقة العربية التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو والتي حصد فيها أبناؤنا الطلبة المشاركون عددا من الجوائز والمراكز الأولى والتي تشرف الكويت ووزارة التربية.



وتابعت بوعركي أن هذا الإنجاز الطيب لأبنائنا نهديه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأن أبناءنا دائما سباقون في حصد مثل هذه الجوائز إضافة إلى المشاركات الخليجية والعربية والتي تسهم في صقل مواهبهم وتهيئتهم لمثل هذه المنافسات والحصول على المراكز الأولى، مضيفة أن التبريكات موجهة لأبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم وجميع من قام على المشاركة وإعداد الطلبة من موجهي اللغة العربية.



من جانبه، قال الموجه العام بالإنابة للغة العربية نايف الحربي: سعدنا باستقبال طلابنا الفائزين في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية وحقق أبناؤنا الطلاب فيها مراكز متقدمة، حيث حققت الطالبة حنين الهاجري المركز الأول عن فئة ذوي الهمم، وحقق الطالب فايز الكندري المركز الثاني على المرحلة المتوسطة، وحققت الطالبة نشمية العجمي المركز الثاني على المرحلة الثانوية، رافعا هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية والقائمين على وزارة التربية والشعب الكويتي، متمنيا لأبنائنا الطلاب التقدم في جميع المجالات.



بدورها، ذكرت مديرة إدارة الأنشطة التربوية مريم العنزي، انه شارك مجموعة من الطلبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية بالقاهرة وحصدوا مراكز عليا ورفعوا اسم الكويت عاليا، متمنية لهم المزيد من الازدهار والنجاح الدائم.



وأضاف موجه اللغة العربية في منطقة حولي التعليمية يوسف البلام، أن هؤلاء الطلاب الذين حصدوا جوائز متقدمة لما بذلوه من جهد وعمل طويل بدأ من خلال حسن اختيارهم وتطوير مهاراتهم، التي انعكست على نتائجهم المتميزة، شاكرا أولياء الأمور والطلبة على حرصهم، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.