عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني المراجعين صباح أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة تسهيل آلية العمل داخل وزارات وقطاعات الدولة.



واطلع د.العدواني على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم لإنجازها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.



حضر الاستقبال مع الوزير د.العدواني وكيل وزارة التربية بالإنابة ووكيل التعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالإنابة سعود الجويسر. ‫ ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة للامتحانات، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة، بمكتبه بديوان عام الوزارة. ويأتي ذلك في إطار محاربة الظواهر السلبية قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاستعداد لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، ورئيس قطاع الاتصالات في الهيئة العامة للاتصالات عامر جوهر حيات ومدير إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية العقيد صنيتان المطيري، والوكيل المساعد للطباعة والنشر لافي السبيعي، والوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بثينة المضف ورئيس جمعية المعلمين حمد الهولي.