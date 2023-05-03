أكدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق لتجاوز الأزمة وتقديم خدماتها الإنسانية.



وقال رئيس الهيئة د.عبدالله المعتوق في تصريح صحافي خلال لقائه السفير السوداني لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة إن للازمة الراهنة في السودان أبعادا وتداعيات إنسانية خطيرة على الشعب السوداني ودول الجوار.



وأعرب المعتوق عن أمله في حقن دماء الشعب السوداني وجمع كلمة أبنائه وتجاوز الأزمة سريعا وعودة الاستقرار والأمن إلى ربوع السودان في أقرب وقت وتجنب مخاطر الحرب وويلاتها وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.



من جانبه، أشاد السفير السوداني بالجهود التي تبذلها الكويت حكومة ومؤسسات خيرية وإنسانية في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في السودان وبالعلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين مقدما قائمة بالاحتياجات الطبية والإنسانية الطارئة.



يذكر أن الهيئة الخيرية تنشط في السودان من خلال مكتبها في الخرطوم الذي عني بإنفاذ العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية والموسمية والصحية والتعليمية ومراكز خدمات وحفر آبار وبناء مدارس وتشييد المساجد ودور القرآن الكريم وغيرها.