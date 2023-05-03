أعلـنـــت «نـمــاء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن تنفيذ مصرف إفطار الصائم لهذا العام على الأسر المتعففة بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقــاف تنفيــذا لشـروط المصارف الوقفية التـي نصــت عليها الحجج الوقفية في الأمانة لتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع وسد حاجات المحتاجين داخل الكويت وخارجها، حيث استفاد من المشروع أكثر من 54360 صائما داخل الكويت في أكثر من 16 موقعا في محافظات الكويت المختلفة و221 صائما خارج الكويت.



وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العلاقات العامة في «نماء الخيرية» وليد الكندري إن الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الإنسانية والخيرية أصبحت من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الإنساني والخيري، لذا حرصت «نماء» على الاتجاه نحو الشراكات الفاعلة في تنفيذ مشروعاتها الخيري والإنسانية داخل الكويت.



وأثنى الكندري على الشراكة الإستراتيجية بين «نماء» والأمانة العامة للأوقاف المتمثلة في إدارة المصارف الخاصة في تنفيذ مصرف إفطار الصائم، مشيرا إلى أن نماء تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكات الحكومية والخاصة لتقديم العون والمساعدة والدعم للأسر المحتاجة.