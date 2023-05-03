علي إبراهيم



أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سليمان عبدالعزيز الفهد، تعليمات جمركية بشأن الخدمات الإلكترونية والآليات النظامية المتكاملة لتوكيل السفر بمركبة كويتية للأفراد، والتي حدد من خلالها آلية إصدار توكيل السفر «أونلاين» من قبل مالك السيارة والموكل إليه، والمصادقة على التوكيل من خلال خاصية المصادقات عبر تطبيق هويتي.



وفي هذا الصدد، أشارت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إلى أن توكيل السفر بالسيارة الذي يصدر من الإدارة العامة للجمارك يعد خدمة تقدم للمواطنين الكويتيين والخليجيين فقط، بينما تقدم خدمة توكيلات السفر بالسيارة للمقيمين من خلال خدمة التوكيلات لدى وزارة العدل وليس الجمارك، ما يعني أن القرار الحالي يسري على المواطنين والخليجيين فقط ولا يسري على المقيمين.



واستندت التعليمات الجمركية الجديدة التي حملت رقم 18 لسنة 2023 على ما ورد بأحكام نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10/2003 ولائحته التنفيذية والتعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 في شأن العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية وإلحاقا للتعليمات الجمركية رقم 77 لسنة 2022، ودون الإخلال بأي التزامات ترتبها القوانين الأخرى السارية في الدولة، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وفي سبيل تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية يتم العمل بالآليات التالية والخاصة بتوكيل السفر بمركبة كويتية للأفراد من خلال الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجمارك، حيث يتمكن مقدم الطلب من خلال الخدمة الإلكترونية من إتمام وإنهاء إجراءات إصدار توكيل السفر بمركبة كويتية للأفراد، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:



1 - إدخال الرقم المدني لمالك السيارة.



2 - إدخال الرقم المدني للموكل إليه.



3 - إدخال رقم لوحة المركبة.



4 - اختيار نوع التوكيل (سفرة واحدة او عدة سفرات) وتاريخ السفر.



5 - اختيار منفذ إصدار التوكيل.



6 - يقوم النظام بالتحقق من معلومات السيارة والمالك من خلال خدمات الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية.



7 - يتم إرسال طلب مصادقة من خلال تطبيق «هويتي» لكل من مالك السيارة والموكل إليه للمصادقة على طلب إصدار توكيل السفر.



8 - بعد المصادقة، يقوم مقدم الطلب بدفع رسوم الطوابع الإلكترونية ورسوم الخدمات من خلال خدمات الدفع الإلكتروني ومن ثم إرسال طلب إصدار التوكيل.



9 - بعد إتمام عمليات الدفع، يتمكن مقدم الطلب من طباعة نسخة من توكيل السفر متوافر عليه رمز الاستجابة السريع OR والذي من خلاله يمكن التحقق من صحة المستند.



وحددت التعليمات الإجراءات الجمركية الخاصة بالمنفذ، فأثناء إنشاء حركة الخروج بجزئية التسجيل المركبات بالنظام الجمركي الآلي، يتم إدخال رقم التوكيل من قبل المختص (المفتش الجمركي) ويقوم النظام بالتحقق من مطابقة رقم المركبة لرقم المركبة بالتوكيل، ومطابقة الرقم المدني للمالك بمعلومات الحركة بالرقم المدني للمالك بالتوكيل، ومطابقة الرقم المدني للسائق بمعلومات الحركة بالرقم المدني للموكل إليه بالتوكيل.



وجاء في التعليمات أنه في حال عدم تطابق أي من المعلومات المدخلة بالحركة مع المعلومات المدخلة بالتوكيل، تظهر رسالة للمختص بعدم تطابق الحركة مع التوكيل المستخدم، وفي حال كان نوع التوكيل «سفرة واحدة» وتم استخدامها من قبل في حركة خروج، تظهر رسالة تفيد بأن التوكيل تم استخدامه من قبل، وفي حال كان نوع التوكيل «عدة سفرات»، يقوم النظام بالتحقق من صلاحية انتهاء التوكيل حسبما تم تحديده أثناء إصدار التوكيل، وفي حال تم الانتهاء يتم ظهور رسالة تفيد بانتهاء صلاحية التوكيل.



وشدد الفهد في التعليمات بأنه يتعين على المختصين مراعاة استخدام الأرقام المدنية لكل من المالك والسائق في معلومات حركة المركبة، وذلك لأغراض التحقق من توكيل السفر، حيث ان توكيل السفر الذي يتم إصداره من بوابة الخدمات يتم إصداره بناء على الأرقام المدنية بناء على عمليات المصادقة التي تتم من خلال تطبيق «هويتي»، على أن يتم العمل بالتعليمات الجديدة بدء من تاريخ الأمس.