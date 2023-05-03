بداح العنزي



أجلت اللجنة الفنية خلال اجتماعها امس برئاسة د.حسن كمال طلب تخصيص أراض حكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية بمختلف محافظات الكويت.



وقال د.حسن كمال إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن إضافة نشاط ترخيص بمكتب ضمن السكن الاستثماري لدعوة صاحب المقترح. وأضاف أن اللجنة أحالت كتاب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن الحمامات الذكية في مواقف السيارات المتعددة والسطحية إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير بصفة الاستعجال، وأبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة 1 لدعوة العديد من الجهات المعنية.



وبين أن اللجنة أحالت طلب إحدى الشركات بشأن نشاط الطيران الداخلي الأول في الكويت إلى الجهاز التنفيذي للدراسة، كما أحالت الاقتراح المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن ترجمة لوائح بلدية الكويت للغة الإنجليزية إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد القانوني. وأبقت اللجنة على جدول أعمالها المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والعضو فهد العبدالجادر بشأن السماح ببناء 5 طوابق للمباني الإدارية والخدمية ضمن مراكز الضواحي، وذلك لدعوة أصحاب الاقتراح.