أحمد مغربي



أصدرت للشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية (كوفبيك) تعميما يقضى بترقية ونقل 3 مديرين و8 رؤساء فرق.



وجاء في التعميم الصادر من الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية (كوفبيك) محمد الحيمر: ان التنقلات شملت ترقية كل من ناصر بدر الخشتي ليصبح مديرا لمكتب الشركة في أستراليا، ومنيرة إبراهيم بن سلامة مديرا لدائرة الموارد البشرية.



وتضمن التعميم ترقية دلال علي العليمي رئيسا لفريق المشاريع الرأسمالية وإدارة المحافظ، ومحمد عبدالعزيز حسين رئيسا لفريق التدعيم وإدارة التقارير، وناصر يعقوب المطوع رئيسا لفريق الخزينة.



وجاء في التغيرات، أن يصبح أحمد إبراهيم الرهيف رئيسا لفريق إدارة أصول جنوب شرق آسيا، ويصبح علي حسين الموسى رئيسا لفريق إدارة أصول شمال أميركا، ويصبح عبدالعزيز جعفر الموسوي رئيسا لفريق إدارة أصول المشاريع الاستكشافية التشغيلية وخدمات عمليات الاستكشاف، على أن يتم نقل كل من عادل عبدالرحمن الفضلي ليصبح اختصاصي أول لدى الدائرة المالية للمشاريع المشتركة.



وتضمن التعميم: نقل محمد حسن السبتي ليصبح مديرا لمكتب الشركة في ماليزيا، ويصبح عبدالله حميد بوخلف رئيسا لفريق إدارة أصول غرب آسيا والشرق الأقصى، ويصبح عبدالله مبارك الشريعان رئيسا لفريق الصحة والسلامة.