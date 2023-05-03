علي إبراهيم



وضعت الكويت خططا خمسية للرعاية السكنية آخذة في الاعتبار تقليص مدة الانتظار ومعالجة تزايد عدد طلبات الرعاية السكنية، حيث وضعت هذه الخطط وفقا للخطط الإنمائية في الدولة والمخطط الهيكلي.



وكشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن التكلفة الإجمالية لـ 12 مشروعا تطويريا قائما في القطاع الإسكاني تصل إلى نحو 10.2 مليارات دينار، إذ تتضمن مشروعات تتعلق بالبنى التحتية والمرافق العامة والسكن العمودي، وهو ما يظهر حجم الاهتمام الحكومي بالقضية الإسكانية في الكويت والجهود المستمرة من قبل الدولة في التعاطي معها بأفضل السبل الممكنة.



وتبذل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جهودا كبيرة ضمن «رؤية الكويت 2035» لتلبية جميع الطلبات الإسكانية القائمة حاليا، ونجحت في نهجها بتقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية، حيث ان الطلبات التي تم توزيعها خلال الفترة من عام 1956 إلى العام 2013 بلغت 97 ألف وحدة سكنية، في حين ان عدد الوحدات الموزعة من العام 2014 إلى السنة المالية 2020/2019 قد بلغت 66.6 ألف وحدة سكنية مما يعني ان التوزيعات التي تمت خلال الخطة الخمسية الأخيرة تعادل ما نسبته 69% من الجمالي ما تم توزيعه وهذا يدل على تقليص فترات الانتظار لطلبات الرعاية السكنية بشكل ملحوظ.



ووفقا للبيانات، استحوذ مشروع البنى التحتية والتخطيط لمدينة جنوب سعد العبدالله على أكثر من ربع تكاليف المشاريع بواقع 2.587 مليار دينار ليحل في المرتبة الأولى لجهة التكلفة الإجمالية، وهي من المشاريع قيد التخطيط والتصميم حاليا وتبعد 27 كيلومترا من غرب مدينة الكويت وتبلغ مساحة المشروع 6400 هكتار بإجمالي عدد وحدات مستهدف يبلغ 245 ألف وحدة.



ويليه في المرتبة الثانية البنى التحتية والمرافق في مشروع مدينة المطلاع السكنية بواقع 2.468 مليار دينار تشكل 24% من إجمالي التكلفة، ويعتبر من المشاريع الواعدة في شمال البلاد ويبعد 40 كيلومترا عن مركز مدينة الكويت و15 كيلومترا عن الجهراء وتبلغ عدد الوحدات المستهدفة 282.8 ألف وحدة، ويجد بالمدنية 3 مراكز إطفاء و12 ناديا للأطفال و112 مدرسة و156 مسجدا و12 مخفر شرطة و12 مركز ضاحية و145 حديقة عامة ورئيسية و15 مركزا صحيا و60 فرعا للبنوك و12 مبنى بلدية و12 مبنى بريد.



وحل مشروع الطرق الرئيسية والبنى التحتية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية بالمرتبة الثالثة لجهة أعلى الاعتمادات بعدما استحوذ على نحو 19.6% من إجمالي مبالغ المشروعات الـ 12 وذلك بواقع 2.006 مليار دينار، فيما جاء رابعا مشروع تجهيز البيوت والمرافق العامة بالمساكن الميسرة بنحو 1.039 مليار دينار.



وجاء في المرتبة السادسة مشروع بنى تحتية ومباني في مدينة صباح الأحمد بتكلفة إجمالية تصل إلى 674 مليون دينار مستحوذة على 6.6% من إجمالي التكلفة، فيما جاء سابعا البنى التحتية لمدينة جابر الأحمد بتكلفة إجمالية تصل إلى 557 مليون دينار تشكل 5.5% من إجمالي قيمة المشاريع.



وحل سابعا مشروع البنى التحتية لمدينتي غرب عبدالله المبارك التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 246 مليون دينار، ثم البنى التحتية لمدينة الوفرة عقود بنحو 180 مليون دينار، تليها المرافق العامة والسكن العمودي في مدينة صباح الأحمد السكنية بـ164 مليون دينار، وتجهيز البيوت والمرافق العامة في شرق صباح الأحمد بتكلفة إجمالية تصل إلى 141.5 مليون دينار ثم المرافق العامة والبنى التحتية لمدينة جنوب عبدالله المبارك بـ 110 ملايين دينار تليها مرافق مشروع شرق تيماء بتكلفة إجمالية تصل إلى 50.5 مليون دينار.