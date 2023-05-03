

واصل اللون الأحمر سيطرته على منصات تداول العملات المشفرة، لتشهد أكبر العملات خسائر حادة مع تراجع «بيتكوين» إلى مستوى 27 ألف دولار.



وتعثر انتعـــــــاش «بيتكوين»، العملة الأشهر في سوق الـ «كريبتو»، بعد الارتفاع بنسبة 72% في عام 2023، والتي شهدت انهيارا كبيرا العام الماضي، فيما ينتظر المتداولون المزيد من المحفزات.



وكان الارتفاع مدفوعا بالرهانات على تحول الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، فضلا عن الجدل القائل بأن الأزمة المصرفية الأميركية أدت إلى تآكل الثقة في العملة الورقية.



فيما كان بنك «فيرست ريبابليك» آخر المحطات للأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، والتي من المفترض أن تكتب سطور النهاية عقب استحواذ «جي بي مورغان» على البنك.



وعلى صعيد التداولات وخلال التداولات الأخيرة، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 5.9% خاسرة نحو 73 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1234 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 1161 مليار دولار في تعاملات أمس.



وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة «بيتكوين»، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.9% مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 2.2% ليجري تداولها عند مستوى 27973 دولارا.



كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 541.63 مليار دولار لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 46.65% من القيمة السوقية المجمعة للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.



وسجلت عملة «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.93% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.12% ليجري تداولها عند مستوى 1828 دولارا.