كرّمت جمعية إنجاز الكويت بنك الخليج مؤخرا، ضمن عدد من المؤسسات والشركات الراعية لأنشطتها في دعم وتدريب الشباب، وتزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، والعمل على إعداد جيل جديد من المبادرين ورواد الأعمال الشباب. وكان بنك الخليج قد جدد شراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز المتواصل على مدى 17 عاما، لبدء عام جديد في دعم الشباب الكويتي في 2023، وذلك في إطار مساعي البنك المتواصلة في دعم الشباب الكويتي، الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية بنك الخليج 2025، ورؤية الكويت 2035. وبهذه المناسبة، عبرت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية ميسون العطار عن فخرها بالشراكة الناجحة مع إنجاز الكويت الممتدة 17 عاما، في سبيل دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال الشباب، وسط التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفة: «حريصون على الوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية تجاه الشباب باعتبارهم قادة المستقبل». وأكدت أن بنك الخليج حريص على الوفاء بمسؤولياته المجتمعية تجاه الشباب، لاسيما في المرحلة الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، من خلال توفير المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالأعمال واستكشاف الاهتمامات والفرص المهنية، إضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني.



وأشارت إلى أن الشراكة الناجحة بين الجانبين حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2022، فقد ساهم بنك الخليج في تدريب 8830 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، من خلال أكثر من 14 برنامجا تدريبيا عالميا، كما شارك نحو 50 متطوعا من بنك الخليج في مختلف الأنشطة التدريبية التي تقدمها جمعية إنجاز الكويتية، وهي: «مخيم الابتكار» و«أموالي ومستقبلي» و«النجاح المهني» و«كيف أبدأ» و«الزيارات الميدانية» و«برنامج الشركة».