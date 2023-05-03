

منصور السلطان



أعلنت الإدارة العامة للمرور عن سحب 860 رخصة قيادة من مخالفين خلال الربع الأول من 2023، وذلك لفترات متفاوتة تبدأ بـ 3 أشهر وتصل إلى عام وصولا إلى سحب نهائي استنادا إلى النقاط المترتبة على مخالفتهم لقانون المرور.



وقال الرائد عبدالله بوالحسن ان مخالفة استخدام الهاتف عن طريق الأذن أحد المخالفات الخطرة والتي تكلف من يرتكبها تسجيل نقطتين، لافتا إلى ان تحليل أغلب الحوادث الخطرة أظهرت وجود ارتباط بين استخدام الهاتف المشتت للانتباه وتلك الحوادث.



وذكر بوالحسن لـ «الأنباء» أن السحب الأول يكون لمن في رصيده 14 نقطة وتسحب رخصة السوق لـ ٣ شهور وفي حال ارتكابه مخالفات أخرى وإضافة 12 نقطة تسحب 6 شهور، وفي حال ارتكابه مخالفات أخرى بعدد 10 نقاط تسحب الرخصة لـ 9 أشهر وتسحب لعام حال ارتكاب مخالفات مقابل 8 نقاط وتسحب نهائيا ويعاد الاختبار نظريا وعمليا من جديد حال ارتكاب مخالفات تستوجب 6 نقاط، مضيفا انه في حال السحب النهائي من وافدين تتم مطابقة شروط القرار الوزاري ومتى ما توافرت يمنح تصريحا بالتعليم وبخلاف ذلك لا يمنح.



يشار إلى ان المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء والسرعة فوق المعدل تسجل تلقائيا 4 نقاط عن كل مخالفة.