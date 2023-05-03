

حقق فريق تويوتا جازو للسباقات TGR فوزه الثاني لهذا الموسم من بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بعد 6 ساعات حماسية في سباق «بورتيماو 6 ساعات» في البرتغال، حيث قدم أبطال العالم والفائزين بلقب «لومان 2023»، سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هيراكاوا، أداء استثنائيا على متن مركبة تويوتا GR010 الكهربائية الـ «هايبرد» عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، وسيطروا على زمام السباق متقدمين بدورة كاملة عن أقرب منافسيهم، وتصدروا ترتيب بطولة السائقين متقدمين بإحدى عشر نقطة.



وبهذه المناسبة، قال الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كي فوجيتا: «تهانينا للفريق بأكمله على هذه النتيجة المميزة، والتي تعزز صدارة تويوتا لبطولة المصنعين وتؤكد على الأداء المتميز لمركبة تويوتا GR010 الكهربائية الهايبرد العالية الأداء. نفخر بالإسهام في مستقبل أكثر استدامة عبر تطوير أفضل المركبات على الإطلاق، وذلك من خلال الاستفادة من المعطيات التي نكتسبها من مشاركاتنا في رياضات سباقات السيارات، وضمان حرية التنقل للجميع دون استثناء. وأود أن أشكر فرق التطوير لدينا وجميع المشجعين على دعمهم المتواصل، وأتطلع إلى السباق الشيق المقبل الذي ينتظرنا ضمن الجولة القادمة في بلجيكا».



وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة، ويهدف قسم «تويوتا جازو للسباقات» TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحرية. هذا، وتستأنف منافسات بطولة العالم للتحمل WEC في 29 الجاري مع سباق «سبا فرانكورشان 6 ساعات» في بلجيكا، والتي ستكون الجولة الأخيرة قبل النسخة المئة من سباق «لومان 24 ساعة» في يونيو المقبل.