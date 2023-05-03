

يلتقــي منتخبنـــا الوطني للكرة الشاطئية مع المنتخب اللبناني وديا في الـ 4:30 من عصر اليوم ضمن معسكره المقام في بيروت حتى 8 الجاري، ضمن استعداداته لانطلاق البطولة العربية التي ستنطلق منافساتها في مدينة جدة بالسعودية في 11 الجاري. ويتواجد منتخبنا في البطولة العربية في المجموعة الثالثة مع منتخبات الإمارات وليبيا وجزر القمر، على أن يتأهل للدور ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى أصحاب أفضل مركزين «ثالث». هذا، ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراتين وديتين أيضا مع لبنان يومي 5 و7 الجاري. وكان وفد منتخبنا قد غادر صباح أمس إلى بيروت برئاسة مدير إدارة المنتخبات لكرة القدم الشاطئية د.محمد بوعباس.